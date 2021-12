Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses surprises pour Pogba !

Publié le 1 décembre 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba susciterait l'intérêt du PSG, qui aimerait réaliser un nouveau coup XXL à 0€ avec lui. Malgré ses difficultés financières, la Juventus rêverait toujours de rapatrier Paul Pogba à Turin. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le Real Madrid n'aurait pas non plus renoncé à l'idée de recruter La Pioche.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Leo Messi, de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma. Le tout pour la modique somme de 0€. En effet, Leonardo a profité de la situation contractuelle de ces grands joueurs pour les recruter librement et gratuitement. Et alors que Paul Pogba sera lui aussi en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG souhaiterait réitérer le même exploit avec lui. Toutefois, il serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

La Juventus et le Real Madrid n'oublient pas Paul Pogba