Mercato - PSG : Une nouvelle avancée dans le feuilleton Mbappé ? La réponse !

Alors que le PSG entend toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, rien n’aurait avancé dans cette optique.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ du PSG à cette date. En effet, déjà désireux de quitter le club parisien cet été pour rejoindre le Real Madrid, l’international français de 22 ans semble toujours très loin de prolonger son contrat à Paris, et ce en dépit de l’envie de Nasser Al-Khelaïfi en ce sens : « S’il sera Ballon d’Or au PSG ? Vous savez ce que je pense, c'est un grand joueur. Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi. Si ça avance ? J'espère ! », a confié le président du PSG en marge de la célébration du Ballon d’Or remporté par Leo Messi.

Le PSG tentera jusqu’au bout, mais…