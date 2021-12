Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé encore en plein doute pour le Real Madrid ?

Publié le 30 novembre 2021 à 20h40 par La rédaction

Selon certains médias espagnols, la perspective Real Madrid susciterait encore quelques doutes au sein de l’entourage de Kylian Mbappe, notamment chez sa mère. Que faut-il en penser ?

Le média espagnol El Nacional affirme que la mère de Kylian Mbappe, qui fait partie de ses conseillers, s’interrogerait toujours autour du bienfondé d’une signature au Real Madrid, a fortiori si l’attaquant parisien arrivait au même moment qu’Erling Haaland, ce qui pourrait créer une situation de concurrence nocive pour les deux attaquants. De même, cette dernière ne serait pas non plus totalement convaincue par la présence de Carlo Ancelotti sur le banc. El Nacional ajoute que Florentino Pérez aurait conscience qu’il lui faudrait encore convaincre la mère de Mbappe pour rendre la finalisation de son futur contrat tout à fait naturelle et sans mauvaise surprise.

Si Mbappe reste lui focalisé sur le Real…