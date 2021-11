Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba prendrait un nouveau tournant !

Publié le 29 novembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Courtisé par le PSG et par quelques grands noms du football européen en marge du prochain mercato estival, où il pourrait bénéficier du statut d’agent libre, Paul Pogba ne serait pas pressé de prendre une décision concernant son avenir et serait heureux de la nomination de Ralf Rangnick à Manchester United.

Paul Pogba pourrait bien devenir disponible en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat et par la même occasion, mettre le feu au marché des agents libres. Comme Leonardo l’a démontré au cours du dernier mercato estival en mettant la main sur pas moins de quatre joueurs libres de tout contrat, le directeur sportif du PSG pourrait se montrer une nouvelle fois conquérant grâce aux dossiers Paul Pogba, Antonio Rüdiger, Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic. Et en ce qui concerne l’opération Pogba, la porte semblerait être entrouverte du côté de Manchester United. La cause ? Le manque de réelles avancées autour de sa prolongation. Ce lundi, The Athletic a fait un gros point sur cette opération en évoquant notamment l’offre formulée par Manchester United. Bien que Paul Pogba ne cesserait de faire savoir en coulisse qu’il ferait d’une prolongation à Manchester United sa priorité, la proposition formulée par le comité de direction des Red Devils resterait à ce jour sans réponse, que ce soit de son agent Mino Raiola ou du champion du monde tricolore en personne. Et aucune réelle négociation ne serait à signaler à l’instant T entre les deux parties. De quoi faire les affaires du PSG à la fin de la saison, dans le cadre d’un transfert libre de Pogba ? Le mystère resterait entier.

Pogba veut attendre la fin de la saison et apprécie la nomination de Rangnick !