Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une belle ouverture pour Paul Pogba !

Publié le 29 novembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Paul Pogba ainsi que sa situation contractuelle à Manchester United, le PSG pourrait tenter de frapper fort en fin de saison. D’autant plus qu’une prolongation de contrat n’avancerait clairement pas en coulisse.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de tenter de boucler de nouveaux coups sur le marché des agents libres à l’instar de la dernière intersaison. En effet, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum ont déposé leurs valises à Paris. Et pour la prochaine fenêtre estivale, le PSG garderait un oeil avisé sur la situation de Paul Pogba. Du côté de Manchester United, club qu’il a ouvertement souhaité quitter à l’été 2019, le contrat de Pogba arrivera à expiration en fin de saison. Que ce soit par le biais de L’Équipe ou de The Athletic ces derniers temps, il a été spécifié que la volonté première de Paul Pogba ne serait pas de signer au PSG ou ailleurs, mais plutôt de s’engager à prolonger son contrat à Manchester United.

Toujours pas de réponse du clan Pogba et pas de nouvelles négociations !