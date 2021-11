Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme coup de froid pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 29 novembre 2021 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Luka Modric négocieraient avec Florentino Pérez depuis plusieurs semaines pour prolonger. Toutefois, les deux parties n'arriveraient pas à s'entendre sur la durée de leur nouvel engagement.

Lors de l'été 2012, le Real Madrid a arraché Luka Modric à Tottenham grâce à un chèque d'environ 35M€. Et alors que son milieu de terrain croate était en fin de contrat le 30 juin 2021, Florentino Pérez a réussi à trouver un terrain d'entente avec lui pour qu'il prolonge d'une année. Désormais engagé jusqu'à la fin de cette saison, Luka Modric pourrait une nouvelle fois quitter le Real Madrid librement et gratuitement s'il ne rempile pas. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait relancé des négociations avec son numéro 10 pour renouveler son bail. Toutefois, le président merengue peinerait cette fois à trouver un accord avec Luka Modric.

Un scénario à la Sergio Ramos pour Luka Modric ?