Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une fenêtre de tir se précise déjà pour la nouvelle priorité de Xavi !

Publié le 1 décembre 2021 à 10h30 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, César Azpilicueta serait la nouvelle priorité de Xavi au FC Barcelone.

La tâche est immense, mais les moyens sont très peu nombreux. L’arrivée de Xavi entraine de nombreux changements au FC Barcelone, mais les caisses du club sont vides et les prochaines années s’annoncent compliquées pour les Catalans. Ainsi, le Barça doit se montrer inventif, comme avec le retour de Daniel Alves, qui n’avait plus de club depuis son départ de Sao Paulo en septembre. Le vétéran de 38 ans a signé jusqu’en juin prochain, avec une année supplémentaire et pourrait bientôt être rejoint par un autre renfort à moindre prix. Il s’agirait de César Azpilicueta, dont le contrat avec Chelsea se termine à la fin de la saison et qui plairait énormément à Xavi.

Chelsea souhaite prolonger Azpilicueta, mais...