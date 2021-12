Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a une nouvelle priorité en défense !

Publié le 1 décembre 2021 à 8h30 par A.C.

Décidé à révolutionner le FC Barcelone, Xavi aurait réclamé une autre recrue de taille à ses dirigeants.

En Catalogne, on assure que les projets de changement de Xavi passeront obligatoirement par le mercato. Le nouvel entraineur du FC Barcelone se retrouve en effet avec plusieurs chantiers sur les bras, puisque l’effectif à sa disposition semble avoir des manques criants. C’est le cas en défense, au poste de latéral gauche, où Xavi ne peut compter que sur Jordi Alba. A droite les choses ne vont pas mieux, car si Oscar Mingueza et Sergi Roberto peuvent dépanner et que le vétéran Daniel Alves a fait son grand retour, le jeune Sergino Dest ne semble pas du tout convaincre.

Azpilicueta après Daniel Alves