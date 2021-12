Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une terrible nouvelle pour Ousmane Dembélé !

Publié le 1 décembre 2021 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alarmé la Juventus. Selon la presse italienne, les Bianconeri suivraient l'attaquant français depuis de longues semaines et en auraient fait leur priorité pour 2022.

Arrivé au Barça à l'été 2017 pour pallier le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français quittera le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée à la Juventus. En effet, les Bianconeri seraient plus que jamais sur les traces d'Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé, la priorité de la Juventus ?