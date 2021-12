Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi connait un gros échec pour cet attaquant !

Publié le 1 décembre 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone cherche à enrôler un nouvel attaquant de pointe, l’une des cibles du club catalan serait déjà une piste à oublier à l’heure actuelle.

Victime de soucis cardiaques, Sergio Agüero pourrait être contraint de prendre sa retraite au cours des prochaines semaines. De ce fait, le FC Barcelone ne va avoir d’autre choix que d’enrôler un nouvel avant-centre au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts. Dans cette optique, le club catalan est annoncé avec insistance sur les traces d’Arthur Cabral depuis quelques semaines, mais aussi sur celles de Darwin Núñez, attaquant du Benfica âgé de 22 ans.

Le FC Barcelone peut oublier Darwin Núñez !