Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour la succession de Sergio Agüero !

Publié le 1 décembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, la piste menant à Arthur Cabral est en train de se préciser pour le club catalan dans cette optique.

Les malheureux soucis de santé de Sergio Agüero bouleversent les plans du FC Barcelone. En effet, victime de problèmes cardiaques, l’attaquant arrivé cet été après la fin de son contrat à Manchester City pourrait maintenant être contraint de prendre sa retraite. De ce fait, le club catalan envisage recruter un nouvel attaquant au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts, et c’est dans cette optique que le nom d’Arthur Cabral a été lié au FC Barcelone ces dernières semaines.

Des contacts ont eu lieu avec le clan d’Arthur Cabral