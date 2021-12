Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 1 décembre 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que le dossier Ousmane Dembélé traîne en longueur depuis plusieurs mois, le FC Barcelone souhaiterait être définitivement fixé dans les prochains jours.

Depuis son arrivée au FC Barcelone il y a mois, Xavi n’a jamais caché ses intentions avec Ousmane Dembélé, libre à l’issue de la saison. Conscients des manques dans le secteur offensif du club culé, le nouvel entraîneur blaugrana souhaite absolument conserver le Français, qui tarde à prolonger son bail. « J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison mais aussi pour l’avenir , a récemment expliqué Xavi. C’est à lui de décider. J'espère qu'il pourra renouveler son contrat car c'est un joueur capable de faire la différence dans les années à venir. Je lui parle, je ne connais pas son entourage, c'est à lui de décider » Malgré le forcing du FC Barcelone, aucun accord n’a été trouvé pour le renouvellement d’Ousmane Dembélé, ce qui commencerait à agacer la direction.

Une réponse avant le 15 décembre