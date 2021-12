Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre du Qatar ? La réponse de cette star du Barça !

Publié le 1 décembre 2021 à 8h45 par A.M.

Toujours très loquace face aux médias, Gerard Piqué a cette fois-ci été plus que laconique quand il a s'agit d'évoquer une éventuelle offre du PSG.

Cet été, le PSG a vécu un mercato assez fou qui a vu arriver Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnladum, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, et surtout deux légendes du football à savoir Sergio Ramos et Lionel Messi. En fin de contrat au Real Madrid et au FC Barcelone, les deux joueurs ont accepté de relever le challenge parisien qui sera probablement le dernier de leur carrière au très haut niveau. Par conséquent, le PSG semble s'être fait une spécialité dans la relance des grands joueurs en fin de contrat.

Gerard Piqué n'a rien reçu