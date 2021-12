Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fixe son objectif prioritaire après son transfert…

Publié le 1 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Fraichement sacré Ballon d’Or, Lionel Messi n’a désormais plus qu’un seul objectif en tête : monter en puissance avec le PSG et parfaire son intégration pour soulever des trophées collectifs dans la capitale française.

Arrivé libre du FC Barcelone cet été, Lionel Messi peine encore à montrer son meilleur visage avec le PSG. Pourtant, fort d’une saison 2020-2021 réussie sur le plan personne avec le Barça ainsi que son succès avec l’Argentine en Copa América, Messi a été élu Ballon d’Or lundi soir. Et en conférence de presse, le numéro 30 du PSG a affiché un souhait fort sur son intégration dans ce nouveau challenge parisien…

« Les meilleurs joueurs du monde dans le vestiaire »