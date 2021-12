Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert au Real Madrid ? L'incroyable sortie de Gerard Piqué !

Publié le 1 décembre 2021 à 21h30 par A.M.

Interrogé sur un hypothétique transfert au Real Madrid, Gerard Piqué se montre radical et n'envisage pas une seule seconde de porter un jour la tunique merengue.

Né à Barcelone et formé au sein du club blaugrana , Gerard Piqué a connu un court exil à Manchester United avec de revenir au Barça en 2008 et de ne plus partir. Homme de base des nombreux titres glanés par les Catalans sous les ordres de Pep Guardiola, le défenseur central est également très identifié à sa région et à sa ville. En effet, Gerard Piqué à plusieurs affiché sa position quant à l'indépendance de la Catalogne et entretient donc la rivalité avec la capitale, Madrid. Ce qui se ressent dans les Clasicos .

«Je préfère mourir que d'aller à Madrid»