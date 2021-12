Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel adversaire de taille pour Christopher Nkunku ?

Publié le 2 décembre 2021 à 0h45 par T.M.

Etincelant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku ne cesserait d’attirer les convoitises. Et voilà qu’un nouveau prétendant serait connu pour le Français.

En quittant le PSG pour le RB Leipzig, Christopher Nkunku a fait le bon choix. Voilà désormais le Français parmi les meilleurs joueurs du championnat allemand. Et forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues à travers l’Europe. En effet, le talent de Nkunku intéresseraient de grands clubs européens pour l’avenir. Récemment, un retour au PSG a notamment été évoqué pour le milieu offensif de 24 ans, tandis que Chelsea ou encore le Real Madrid seraient aussi à l’affût.

Un avenir à Manchester United ?