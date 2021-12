Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est fixé pour le «nouveau Haaland» !

Publié le 1 décembre 2021 à 23h30 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Carlo Ancelotti voudrait s'attaquer à une jeune pépite, à savoir Benjamin Sesko. Pour faire plier le RB Salzbourg sur ce dossier, le coach du Real Madrid serait contraint de lâcher une somme proche de 25M€.

A seulement 18 ans, Benjamin Sesko se fait déjà remarquer du côté du RB Salzbourg. A tel point qu'il est aujourd'hui comparé à un certain Erling Haaland. Comme la pépite slovène, l'actuel buteur du Borussia Dortmund a éclot du côté de Salzbourg. Par ailleurs, les deux hommes ont le même gabarit et présentent des caractéristiques similaires, à savoir la puissance et la vitesse. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, comme l'a annoncé Bild au début du mois d'octobre.

Pour Benjamin Sesko, c'est 25M€ !