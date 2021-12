Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund prévient Leonardo pour Erling Haaland !

Publié le 2 décembre 2021 à 0h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut recruter Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Conscient de l'intérêt parisien pour son numéro 9, Hans-Joachim Watzke a lâché ses vérités sur son avenir.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Dans cette optique, Leonardo s'est déjà préparé à tous les scénarios et notamment au possible départ de son numéro 7. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG envisage de se jeter sur Erling Haaland en priorité pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé à Paris la saison prochaine. Toutefois, le Borussia Dortmund n'est pas prêt à laisser filer son numéro 9 de si tôt.

«Nous aimerions qu'il reste avec nous pendant longtemps»