Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Haaland !

Publié le 1 décembre 2021 à 9h45 par A.M.

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke s'est prononcé sur l'avenir d'Erling Braut Haaland qu'il espère ne pas voir dans un autre club de Bundesliga.

L'été prochain, Erling Braut Haaland devrait être l'un des joueurs les plus convoités du marché. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant du Borussia Dortmund sera notamment la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid et dont le contrat s'achève en juin prochain. Le club merengue tentera également d'arracher la signature de l'international norvégien qui disposera d'une clause libératoire l'été prochain comprise entre 75 et 90M€ selon les sources.

Le Borussia ne fera pas n'importe quoi pour conserver Haaland