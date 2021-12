Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer deux problèmes avec cette piste XXL !

Publié le 1 décembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG d’autant qu’il arrivera en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, Antonio Rüdiger intéresse d’autres cadors européens. Et les Blues n’ont pas non plus dit leur dernier mot avec le défenseur allemand…

Plus que jamais en quête de jolis coups peu onéreux sur le marché des transferts, le PSG cible plusieurs profils à cet effet : Paul Pogba (Manchester United), Franck Kessié (Milan AC) ou encore Marcelo Brozovic (Inter Milan) sont annoncés avec insistance dans le collimateur de Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG se penche également sur des profils défensifs et envisage notamment d’attirer gratuitement Antonio Rüdiger (28 ans) puisque le robuste défenseur allemand arrive en fin de contrat avec Chelsea. Mais la partie est loin d’être gagnée avec Rüdiger…

Concurrence colossale pour le PSG avec Rüdiger !