Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Un gros problème a été évité !

Mundo Deportivo affirme que lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont tout fait pour éviter une discussion en aparté entre Kylian Mbappe et le dirigeant du Real Emilio Butragueno. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo révèle qu’au cours de la cérémonie du Ballon d’Or, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’auraient pas quitté Kylian Mbappe d’un pouce, afin d’éviter au maximum qu’il n’ait l’opportunité de discuter seul à seul avec Emilio Butragueno, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid. Que faut-il en penser ?

Éviter l’image de la discussion

Assurément, l’anecdote témoigne principalement d’une chose : la direction du PSG souhaite que le quotidien du club soit le moins possible perturbé par le sujet de l’avenir de Mbappe et de son éventuel départ pour Madrid. Car en cherchant à éviter que le joueur ne se retrouve à discuter avec Butragueno, le duo dirigeant parisien cherchait sans doute à éviter l’exploitation médiatique qui en serait faite, notamment en Espagne. Et aucun cas les conséquences directes que cela pourrait avoir sur l’avenir de Mbappe, qui bien sûr ne se serait certainement pas joué à l’occasion de cette cérémonie.