Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Leonardo a un gros avantage pour Haaland !

Publié le 1 décembre 2021 à 20h10 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement d'Erling Haaland. Alors qu'il aurait l'avantage d'avoir un meilleur projet pour le joueur, Florentino Pérez serait dans l'incapacité de rivaliser financièrement avec Nasser Al-Khelaïfi. Et avec le potentiel départ de Kylian Mbappé, le président du PSG ne devrait pas lésiner sur les moyens pour Erling Haaland.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà désigné le digne héritier de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo a prévu de se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de son numéro 7 en 2022. Et alors qu'il serait en concurrence avec le Real Madrid sur ce dossier, le directeur sportif du PSG aurait un avantage considérable.

Le PSG peut offrir plus que le Real Madrid à Erling Haaland