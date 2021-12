Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tout intérêt à quitter le PSG !

Publié le 1 décembre 2021 à 18h30 par T.M.

Officiellement, Kylian Mbappé n’a encore fait aucun choix concernant son avenir. Va-t-il continuer avec le PSG ? Va-t-il préférer rejoindre le Real Madrid ou un autre club ? Pour beaucoup, le mieux serait d’entamer un nouveau chapitre loin du PSG pour Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé est très loin d’avoir livré son verdict. Tout au long de l’été, le cas de l’attaquant du PSG a fait parler. Entré dans sa dernière année de contrat, le Français était dans une position idéale pour s’en aller et il avait d’ailleurs fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction. Le Real Madrid a alors tout tenté pour parvenir à un accord avec le PSG, mais les 200M€ proposés par Florentino Pérez n’ont pas suffi pour faire céder Leonardo et Nasser al-Khelaïfi. Le club de la capitale avait ses conditions et elles n’ont pas été remplies pour lâcher Mbappé, qui est donc reparti pour une saison au Parc des Princes. Sa dernière ? On en prend visiblement le chemin. Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours refusé les propositions de prolongation faites par le PSG et si les Parisiens devraient continuer de revenir à la charge pour parvenir à leur fin, cela pourrait ne pas changer. Plus rien ne retiendrait alors le champion du monde de filer au Real Madrid, où il rêve de jouer depuis tout petit.

« Mbappé a besoin d’un environnement plus structuré »