Mercato - PSG : Wanda Nara, retraite… Mauro Icardi était prêt à prendre une décision radicale !

Publié le 1 décembre 2021 à 17h30 par T.M.

Ces dernières semaines, Mauro Icardi a fait énormément parler de lui à cause de ses infidélités avec Wanda Nara. Si le couple est finalement toujours ensemble, le moment a été très compliqué à gérer pour le joueur du PSG. Et l’Argentin aurait même envisagé de tout arrêter.

Après avoir signé des très bons débuts au PSG, Mauro Icardi a ensuite connu des moments plus difficiles. Et l’arrivée de Mauricio Pochettino en janvier dernier n’y aura rien changé. Sous les ordres de l’Argentin, le buteur parisien joue très peu, faisant notamment les frais de la terrible concurrence en attaque, encore plus depuis l’arrivée de Lionel Messi. D’un point de vue sportif, cela n’est donc pas simple pour Icardi au PSG, mais les moments ont également été très durs d’un point de vue extra-sportif dernièrement. En effet, le cas Icardi a fait énormément parler à cause de ses infidélités avec Wanda Nara. Ce feuilleton s’est alors retrouvé au centre de toutes les discussions et les nombreux rebondissements étaient nombreux puisqu’un temps le coup se séparait puis se remettait et ainsi de suite. Aujourd’hui, Icardi et Wanda Nara sont toujours ensemble et semblent vouloir passer à autre chose. Mais revenant sur ce moment compliqué, l’attaquant du PSG a fait une énorme révélation : il était prêt à tout arrêter et prendre sa retraite si sa femme l’avait quitté.

Le départ était proche !