Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’est pas le seul bras de fer avec le Real Madrid…

Publié le 1 décembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 1 décembre 2021 à 14h31

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est déjà promis à un départ gratuit vers le Real Madrid en fin de saison. Mais les deux clubs sont également en train de s’affronter sur d’autres dossiers de joueurs libres sur le marché des transferts…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant français ne cesse de repousser les offres de prolongation de contrat de la part de sa direction, et alors que le Real Madrid avait déjà tenté de racheter sa dernière année de contrat l’été dernier, une signature libre dans la capitale espagnole semble clairement prendre forme pour l’ancienne pépite de l’AS Monaco. Cet affrontement colossal dans les coulisses du marché des transferts devrait donc être remporté par le Real Madrid, mais le PSG devrait avoir l’occasion de se venger sur d’autres dossiers importants lors du prochain mercato estival.

Le PSG et le Real en course pour Pogba

En effet, un autre cas de joueur arrivant en fin de contrat ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois : Paul Pogba. Le milieu de terrain français semble lui aussi promis à un départ libre de Manchester United, et depuis maintenant plusieurs années, le PSG et le Real Madrid sont annoncés sur ses traces. Mundo Deportivo en a d’ailleurs récemment remis une couche à ce sujet en assurant que Pogba disposait déjà de plusieurs offres contractuelles de la part de différents cadors européens, et nul ne doute que le PSG et le Real Madrid s’affrontent en coulisses également sur ce dossier. Et Paul Pogba n’est pas le seul joueur de Premier League suivi avec attention par ces deux écuries…

Même combat pour Rüdiger