Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic pousse Mbappé vers le Real Madrid !

Publié le 1 décembre 2021 à 11h45 par A.C.

Zlatan Ibrahimovic a une nouvelle fois abordé la question de l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain.

Le scénario que tout le monde craignait au Paris Saint-Germain est en train de se produire. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble s’approcher inexorablement d’un départ et sa destination est déjà bien connue : le Real Madrid. Après l’avoir raté en 2017, le club madrilène est déterminé à rattraper son erreur et après avoir offert jusqu’à 180M€ au PSG cet été, il pourra l’avoir dans seulement quelques mois sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Début novembre, Zlatan Ibrahimovic avait d’ailleurs annoncé que la meilleure solution pour Mbappé, serait justement de quitter le PSG. « Ce qu’il fait actuellement n’est pas assez » a lancé le Suédois, au micro de Téléfoot . « Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu ».

« Mbappé a besoin d’un environnement plus structuré, comme celui du Real Madrid »