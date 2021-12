Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un improbable retournement de situation pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 1 décembre 2021 à 10h45 par A.M.

Bien qu'il semble être la grande priorité du Real Madrid pour l'été prochain, Kylian Mbappé pourrait toutefois voir ses plans être remis en cause par un certain Vinicius Junior.

L'été dernier, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur des rumeurs de départ et le feuilleton de son transfert à grandement fait parler dans la dernière semaine du mercato. L'attaquant du PSG a lui-même reconnu qu'il avait réclamé son départ afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais les Parisiens ont repoussé toutes les offres, allant de 160 à 200M€. Toutefois, ce feuilleton est loin d'être terminé puisque le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et un départ libre en fin de saison n'est pas à exclure.

Le Real hésite entre Vinicius et Mbappé