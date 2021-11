Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie de Tuchel sur ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 20 novembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Alors que le PSG s'intéresserait à Antonio Rüdiger pour le recruter librement à l'expiration de son contrat en juin 2022, Thomas Tuchel espère de son côté voir le défenseur central prolonger avec Chelsea.

Leonardo souhaiterait de nouveau mettre la main sur des joueurs libres l'été prochain. Lors du dernier mercato estival, le PSG avait frappé fort en s'attachant les services de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert. Désormais, le PSG suivrait avec attention la situation d'Antonio Rüdiger avec Chelsea. L'Allemand est dans sa dernière année de contrat avec les Blues et tarde à prolonger avec le club londonien. Toutefois, Thomas Tuchel garde espoir afin de conserver son protégé.

« Tout le monde veut qu'il reste »