Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Tuchel a tranché pour l’avenir de Thiago Silva !

Publié le 20 novembre 2021 à 20h18 par B.C.

Alors que Thiago Silva est actuellement dans sa dernière année de contrat, Thomas Tuchel et les dirigeants de Chelsea souhaiteraient conserver le défenseur de 37 ans.