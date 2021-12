Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprenante offensive hivernale pour… Haaland ?

Publié le 1 décembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que le PSG a des vues sur Erling Braut Haaland en marge du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait voir la porte du Borussia Dortmund s’ouvrir dès cet hiver pour le transfert d’Haaland, à une condition. Explications.

En marge de la prochaine session estivale des transferts, le PSG pourrait se laisser convaincre par une offensive pour Erling Braut Haaland. Pour rappel, et ce bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, une clause libératoire s’élevant à 75M€ figure dans l’engagement convenu entre les dirigeants du club de la Ruhr et le clan Haaland lors de son transfert en janvier 2020. Et ladite clause serait effective pour l’été 2022. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, les décideurs du PSG songent à aller chercher Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, soit à l’expiration de son contrat. Et d’après le journaliste de Sky Deutschland Max Bielefeld, le PSG mène la danse bien que le Borussia Dortmund tenterait de conserver Haaland une saison supplémentaire en lui permettant de doubler son salaire et de reporter la date de l’activation de sa clause libératoire à l’été 2023.

Haaland finalement vendu… cet hiver ?