Mercato - PSG : Cette annonce XXL sur la position du PSG dans le dossier Haaland !

Publié le 30 novembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors qu’il a récemment été question de difficultés du PSG dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland, le club de la capitale serait en pole pour boucler cette opération.

Erling Braut Haaland disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts et surtout d’une clause libératoire fixée à 75M€ qui sera effective courant 2022. À l’instar de Manchester City, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester United, l’attaquant du Borussia Dortmund figure dans les petits papiers du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier. Si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat, les décideurs du PSG tenteraient alors un coup avec Haaland. Néanmoins, le Borussia Dortmund serait prêt à tout pour conserver son buteur sous contrat jusqu’en juin 2024.

Le PSG mène la course à la signature d’Haaland !