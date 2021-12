Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grandes révélations sur le dossier Pochettino…

Publié le 30 novembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino n’a finalement pas rejoint Manchester United, qui a nommé Ralf Rangnick en tant qu’intérimaire, l’entraîneur du PSG n’aurait pas digéré cette décision qui aurait refroidi un peu plus ses relations avec Leonardo. Au PSG, on attendrait du lourd de la part de Pochettino en Ligue des champions.

Le dimanche 21 novembre, Manchester United annonçait officiellement le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer, une décision que le technicien norvégien avait déjà échappé de peu à plusieurs reprises par le passé. Dans le communiqué publié par les Red Devils , il était spécifié qu’un entraîneur intérimaire allait être nommé et resterait en poste jusqu’à la fin de la saison. C’est finalement Ralf Rangnick qui a bénéficié du poste. Néanmoins, entre temps, il a été question d’une nomination immédiate de Mauricio Pochettino, ne faisant plus l’unanimité au PSG sa situation étant discutée comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier. Le PSG se serait interposé à cette opération selon The Daily Telegraph au grand dam de son entraîneur.

Des relations glaciales entre Pochettino et Leonardo après le refus du PSG de le laisser filer à United…