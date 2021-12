Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Malgré ses galères, ça va bouger au Barça cet hiver !

Publié le 1 décembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Malgré la situation économique du FC Barcelone, il semblerait bien que le club blaugrana ait l'intention d'être actif cet hiver. De nombreuses pistes, notamment dans le secteur offensif, circulent avec insistance et Ferran Reverter, directeur général du Barça, annonce des recrues pour le mois de janvier.

A peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi n'a pas manqué d'être interrogé sur le mercato d'hiver et ses envies en matière de recrutement. « Le marché d'hiver déterminera si nous pouvons signer des joueurs ou non. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Il est trop tôt pour parler d'incorporations », confiait-il en assurant vouloir se concentrer sur les matches à venir. Malgré tout, après trois rencontres, Xavi a rapidement identifié le problème majeur de son effectif : le secteur offensif. Et pour cause, avec l'incertitude qui règne sur l'avenir de Sergio Agüero à cause de ses problèmes cardiaques, et les blessures à répétition d'Ansu Fati et Ousmane Dembélé, Xavi veut absolument renforcer sa ligne d'attaque. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà. Arthur Cabral (FC Bâle) et Ferran Torres (Manchester City) semblent être les pistes les plus chaudes, mais le Barça suivrait également les deux joueurs Chelsea Timo Werner et Hakim Ziyech qui jouent peu sous les ordres de Thomas Tuchel. Encore faut-il trouver une solution économique pour se renforcer.

Le Barça annonce la couleur pour cet hiver