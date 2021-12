Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme promesse faite par Ousmane Dembélé ?

Publié le 1 décembre 2021 à 16h00 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain et donc filer entre les doigts de Xavi.

A peine arrivé, Xavi fait déjà face à un dossier délicat avec Ousmane Dembélé. Le Français est en fin de contrat et un accord ne semble pas proche pour le moment, même si son entraineur aimerait le garder au FC Barcelone. « J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison mais aussi pour l’avenir » a expliqué tout récemment Xavi, qui est toutefois pressé par le temps. Dans précisément un mois, Dembélé pourra en effet négocier librement avec d’autres clubs et le Barça prendrait donc le risque de le perdre, sans empocher la moindre indemnité de transfert.

Dembélé écarte l’idée d’un départ en janvier