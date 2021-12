Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel prêt à faire un énorme cadeau à Xavi ?

Publié le 1 décembre 2021 à 12h00 par A.C.

Déterminé à renforcer le FC Barcelone cet hiver, Xavi pourrait se tourner vers Timo Werner et Hakim Ziyech, actuellement à Chelsea.

Depuis l’arrivée de Xavi, les noms fusent pour renforcer l’effectif à sa disposition au FC Barcelone. Sans club depuis septembre dernier, Daniel Alves a fait son grand retour, mais le mercato hivernal pourrait offrir d’autres occasions au Barça, qui pourrait cette fois se tourner vers l’Angleterre. La presse catalane a en effet annoncé récemment que le club catalan discuterait avec Chelsea pour Hakim Ziyech et Timo Werner. Les deux sont sous contrat avec les Blues jusqu’en 2025 et ne devraient vraisemblablement pas être retenus par Thomas Tuchel.

Chelsea prêt à prendre en charge une partie du salaire de Ziyech et Werner