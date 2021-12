Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait une annonce pour ce joueur de Guardiola !

Publié le 1 décembre 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que Ferran Torres semble être la piste la plus chaude du FC Barcelone pour cet hiver, Ferran Reverter, directeur général du Barça, évoque ce dossier.

Bien décidé à renforcer le secteur offensif du FC Barcelone, Xavi semble s'activer afin de convaincre Ferran Torres de signer au Barça cet hiver. Manchester City ne fermerait d'ailleurs pas la porte, mais Pep Guardiola fixe ses exigences. « J'ai toujours dit à mes joueurs, surtout l'année dernière après déjà quatre saisons ensemble : “S'il vous plaît, ne restez pas ici si vous ne voulez pas être dans le club. Faites-le pour vous-mêmes, mais en même temps pour le club”. Mais en même temps, nous n'allons pas faire de cadeaux. Evidemment nous n'allons pas laisser partir nos joueurs gratuitement. Il faut qu'il y ait une négociation, un accord entre les clubs... », confiait le manager de Manchester City.

Quand le marché s'ouvrira, le Barça sera toujours là