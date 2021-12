Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... La décision fracassante du Real Madrid !

Publié le 1 décembre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, Erling Haaland et Robert Lewandowski devraient quitter respectivement le Borussia Dortmund et le Bayern. Alors que ces deux attaquants de classe mondiale seraient dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Florentino Pérez pourrait oublier Erling Haaland pour se rabattre sur Robert Lewandowski. Selon la presse espagnol, le président merengue pourrait prendre cette décision car Nasser Al-Khelaïfi aurait une plus grosse force de frappe que lui sur le plan financier, et parce que Robert Lewandowski voudrait signer dans son club.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va faire ses valises et quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Et malheureusement pour le club de la capitale, son numéro 7 refuserait de prolonger parce qu'il souhaiterait rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo s'est déjà préparé au possible départ de Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a identifié deux cibles prioritaires pour combler le vide que pourrait laisser le crack français à Paris la saison prochaine. Selon nos informations du 25 aout, Leonardo envisage de se jeter en priorité sur Erling Haaland, et si ce dossier vient à capoter, il se tournera vers Robert Lewandowski. Toutefois, le PSG devrait se frotter au Real Madrid pour les deux buteurs de Bundesliga.

Le PSG plus fort que le Real Madrid pour Erling Haaland ?

Selon les informations d' AS de ce mercredi, Robert Lewandowski et Erling Haaland seraient déjà assuré de quitter le Bayern et le Borussia Dortmund à l'été 2022. Et en ce qui concerne le buteur polonais, il aurait déjà choisi sa prochaine destination. A en croire le média espagnol, Robert Lewandowski voudrait poser ses valises au Real Madrid. Après avoir été battu par Leo Messi pour le Ballon d'Or, l'attaquant de 33 ans aurait demandé à Pini Zahavi de l'envoyer en priorité vers la Maison-Blanche , et ce, parce l'écurie de Florentino Pérez offre une grande visibilité dans le monde. D'ailleurs, ce serait l'une des principales raisons de son désir de rejoindre le Real Madrid depuis plusieurs années. En parallèle, le PSG et le Real Madrid seraient également au bras de fer pour Erling Haaland. Mais cette fois, Nasser Al-Khelaïfi aurait l'avantage sur son homologue Florentino Pérez. A en croire AS , Erling Haaland voudrait choisir son prochain club en fonction de son projet sportif et de ce qu'il peut lui offrir financièrement. Et si le Real Madrid serait en avance concernant le projet, il n'aurait aucune chance de rivaliser avec le PSG sur le plan économique. Nasser Al-Khelaïfi étant capable d'offrir plus, que ce soit au Borussia Dortmund ou à Erling Haaland. Et en cas de départ de Kylian Mbappé, le président du PSG pourrait frapper encore plus fort, puisqu'Erling Haaland est sa priorité pour le remplacer selon Le10sport .

Le Real Madrid oublie Erling Haaland pour Robert Lewandowski