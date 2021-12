Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland va faire des dégâts !

Publié le 1 décembre 2021 à 15h30 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l’Europe est notamment suivi par le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore le Real Madrid et le FC Barcelone.

A seulement 21 ans, Erling Haaland affole déjà l’Europe. Il faut dire que l’attaquant norvégien est tout bonnement intenable et le 27 novembre dernier il a marqué son 71e but en 70 rencontres toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund, lors de la victoire sur Wolfsburg (1-3). Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain. Haaland pourrait toutefois suivre le Français, puisqu’en Espagne on assure que Florentino Pérez voudrait également l’offrir aux supporters du Real Madrid l’été prochain. Bien que faisant face à une situation économique délicate, le FC Barcelone voudrait également participer à cet énorme dossier, puisqu’ El Nacional a annoncé que Joan Laporta en aurait fait sa grande priorité. Il faudra toutefois se méfier d’un cador de Premier League...

Rangnick prend les choses en main pour Haaland

Il ne s'agit pas de Manchester City, mais bien du voisin Manchester United ! D’après les informations de Sport BILD , l’arrivée de Ralf Rangnick à Old Trafford pourrait changer pas mal de choses pour Erling Haaland. Le nouveau boss mancunien connait en effet très bien l’attaquant de 21 ans, qu’il était parti chercher à Mölde en 2019 pour le faire exploser au RB Salzbourg. D'ailleurs Rangnick entretiendrait également d’excellentes relations avec le père d’Haaland, qui accompagne son fils dans sa carrière et qui semble toujours avoir eu un faible pour la Premier League.

Cristiano Ronaldo, le grand sacrifié