Mercato - Barcelone : Xavi a une énorme carte à jouer avec Edinson Cavani !

Publié le 1 décembre 2021 à 14h00 par A.C.

Après le Napoli, le Paris Saint-Germain et Manchester United, Edinson Cavani pourrait rejoindre un autre gros club européen, puisque Xavi le voudrait au FC Barcelone.

La révolution Xavi est en marche et comme souvent, il y aura des choix forts à faire. Ainsi, des joueurs comme Luuk de Jong, Martin Braithwaite ou encore Samuel Umtiti sont annoncé sur le départ et le nouvel entraineur du FC Barcelone aurait déjà quelques pistes pour les remplacer. La presse catalane a notamment évoqué un intérêt prononcé pour Edinson Cavani, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain. SPORT a notamment révélé que l’ancien du PSG aurait été récemment concerné par un possible échange avec Philippe Coutinho.

Rangnick ne souhaite pas garder Cavani