Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance est claire pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 1 décembre 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino pourrait quitter le PSG pour rejoindre Manchester United, le club anglais n’aurait toujours pas abandonné son projet de le nommer sur son banc.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino souhaiterait de nouveau quitter le club parisien. Déjà annoncé comme étant désireux de rejoindre Tottenham et le Real Madrid au début de l’été, l’entraîneur argentin voudrait cette fois rejoindre Manchester United. Le club anglais ferait justement de lui sa priorité pour prendre le poste de manager l’été prochain. Et la nomination de Ralf Rangnick en tant qu’intérimaire ne changerait absolument rien à cela.

Rendez-vous l’été prochain pour Pochettino et Manchester United ?