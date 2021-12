Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Boubacar Kamara relancé par un géant européen ?

Publié le 1 décembre 2021 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit. Alors que plusieurs clubs européens seraient à l'affût sur ce dossier, la Juventus serait prête à s'immiscer dans la bataille.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara serait condamné à partir à la fin de la saison. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le milieu de terrain français serait très très loin d'une prolongation. Conscients de la situation de Boubacar Kamara, de nombreuses écuries seraient prêtes à l'accueillir librement et gratuitement à l'été 2022. Ce serait le cas notamment de Wolverhampton et de Newcastle en Angleterre, ainsi que du Milan AC, de l'Atalanta et de Naples en Italie. Et pour ne pas arranger les affaires de l'OM, la Juventus serait également dans la danse pour Boubacar Kamara.

La Juventus se mêle à la bataille pour Boubacar Kamara