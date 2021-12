Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli met Longoria et McCourt sous pression !

Publié le 1 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Jorge Sampaoli n'en démord pas, il souhaite voir des renforts débarquer durant le mercato d'hiver.

Cet été, l'OM a attiré pas moins de 11 joueurs, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, Jorge Sampaoli réclamait encore récemment des recrues pour cet hiver : « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non. » De nouveau présent devant les médias ce mardi, l'entraîneur de l'OM a d'ailleurs encore interpellé sa direction.

Sampaoli veut encore des renforts