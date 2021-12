Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma déjà sur le départ ? Le verdict est tombé !

Publié le 1 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En dépit des nombreuses spéculations sur son avenir et un possible départ en prêt du PSG en raison de sa concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma se dit très épanoui dans la capitale.

Recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma vit une situation très particulière depuis son transfert. Le gardien italien fait en effet l’objet d’une alternance avec Keylor Navas, en plus depuis deux ans et demi au PSG, et aucune hiérarchie claire n’a été instaurée entre les deux hommes. Une situation qui a donné lieu à de nombreuses spéculations venues d’Italie sur un éventuel retour de Donnarumma en Serie A la saison prochaine, mais le portier du PSG a les idées claires…

« Je me sens bien ici »