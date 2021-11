Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, concurrence… Donnarumma annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Mis en concurrence directe avec Keylor Navas depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Gianluigi Donnarumma fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. Mais le gardien italien s’est montré très clair à ce sujet…

Lauréat 2021 du trophée Yachine lundi soir lors de la grande cérémonie du Ballon d’Or, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a donc été récompensé de son Euro XXL avec la sélection italienne ainsi que de ses débuts prometteurs avec le PSG depuis son arrivée libre lors du dernier mercato estival. Et même s’il est mis en concurrence directe avec Keylor Navas et que la presse transalpine s’en donne à cœur joie sur un possible départ du PSG dans les mois à venir, Donnarumma a fait une annonce claire sur sa situation.

« Je me sens bien ici »