Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara laisse une porte ouverte à Longoria !

Publié le 1 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Boubacar Kamara assure qu'il n'a pas encore tranché alors que son contrat s'achève en juin prochain à l'OM.

Sous contrat jusqu'en juin prochain à l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le temps presse. S'il ne prolonge pas, il sera autorisé dès le 1er janvier à discuter avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre en fin de saison. L'AC Milan, la Juventus et Newcastle seraient déjà l'affût tandis que l'OM tente de le convaincre de le prolonger. A l'occasion de son passage devant les médias, Boubacar Kamara a évoqué sa situation.

Kamara n'a toujours pas décidé