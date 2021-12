Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a une ouverture pour boucler un gros coup !

Publié le 1 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM aurait des vues sur Jérémie Boga depuis maintenant un bon moment, l’entraîneur de Sassuolo n’exclut pas un départ de l’attaquant ivoirien dans les semaines à venir.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Sassuolo et alors qu’il suscite un gros intérêt sur le marché des transferts, Jérémie Boga finira-t-il par rallier l’OM ? Natif de la cité phocéenne et souvent annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, l’attaquant ivoirien est d’ailleurs très intéressé par ce point de chute comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en mai dernier. Et Sassuolo semble être dans le flou avec Boga…

Sassuolo n’exclut aucune option pour Boga