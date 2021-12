Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel acteur relance totalement le feuilleton Haaland !

Publié le 1 décembre 2021 à 13h45 par B.C.

Dans le collimateur du PSG, Erling Haaland est également apprécié par Manchester United, qui pourrait tirer son épingle du jeu dans ce dossier grâce à l’arrivée de Ralf Rangnick.

Alors que le départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison semble prendre forme, le PSG se pencherait dès maintenant sur sa succession. Comme vous l’a révélé le10sport.com en août, Erling Haaland apparaît notamment comme une priorité pour les Parisiens, bien que ces derniers ne soient pas les seuls à lorgner le phénomène norvégien, également dans le collimateur du Real Madrid et du Bayern Munich. De son côté, Manchester United rêverait aussi de mettre la main sur Haaland, et la récente arrivée de Ralf Rangnick pourrait avoir une importance capitale dans ce dossier.

Manchester peut y croire grâce à Ralf Rangnick