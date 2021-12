Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu au Real Madrid !

Publié le 1 décembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Après avoir tenté de recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid semble bien décidé à revenir à la charge dans les prochaines semaines afin de l'attirer libre en fin de saison. Toutefois, du côté de la Casa Blanca, l'attaquant du PSG ne ferait plus complétement l'unanimité. Explications.

Ce n'est plus un secret, le Real Madrid a tenté de recruter Kylian Mbappé lors du précédent mercato estival. Le club merengue a transmis différentes offres au PSG allant de 160 à 200M€, toutes refusées par le Parisiens qui s'exposent désormais à la menace d'un départ libre du Champion du monde. Et pour cause, son contrat court jusqu'en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé. Cela offrira la possibilité aux clubs intéressés de discuter avec Kylian Mbappé dès le 1er janvier prochain en vue de le recruter libre pour la saison prochaine. Une opportunité que le Real Madrid ne devrait pas laisser filer. C'est en tout cas ce qui semblait évidemment il y a encore quelques semaines, mais l'éclosion de Vinicius Junior semble quelque peu rebattre les cartes dans ce feuilleton.

Vinicius bouleverse les plans du Real pour Mbappé