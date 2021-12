Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les incroyables révélations de Marquinhos sur son arrivée chaotique à Paris !

Publié le 1 décembre 2021 à 10h15 par B.C.

Véritable cadre du PSG, Marquinhos s’est imposé au fil des années comme une légende du club de la capitale. Cependant, l’histoire aurait pu être différente en raison des problèmes de santé du Brésilien à son arrivée.

À son arrivée en 2013 à l’âge de 19 ans, il était difficile d’imaginer un tel parcours au PSG pour Marquinhos. Recruté pour 35M€ par Leonardo, l’ancien joueur de l’AS Roma s’est imposé comme le patron de l’équipe parisienne, l’amenant naturellement à prendre le brassard de capitaine suite au départ de Thiago Silva à l’été 2020. Pourtant, le parcours de Marquinhos au PSG aurait pu ne jamais démarrer en raison de ses problèmes de santé lors de son arrivée en provenance de la Roma. En méforme physique, la signature du Brésilien aurait été déconseillée par certains médecins du PSG, bien que Leonardo et le reste de la direction ait malgré tout décidé de miser sur lui. Dans le podcast « Hors Terrain » disponible sur Amazon Music , Marquinhos revient sur ce grand moment de doute.

« C’était étrange pour le club de voir un joueur arriver dans cet état »