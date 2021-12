Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 1 décembre 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 1 décembre 2021 à 8h24

Lié au PSG jusqu’en juin 2024, Marquinhos fait l’unanimité dans la capitale, au point qu’une fin de carrière à Paris est régulièrement évoquée pour lui, alors qu’il n’a que 27 ans. Interrogé sur le sujet, le Brésilien n’écarte pas la possibilité de s’inscrire sur le long-terme avec l’écurie parisienne.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos n’imaginait surement pas un tel parcours au Paris Saint-Germain. Après avoir composé la charnière centrale du club de la capitale au côté de Thiago Silva, le défenseur de 27 ans a profité du départ de son compatriote en 2020 pour récupérer le brassard de capitaine et devenir le véritable taulier de l’équipe. Sur le plan sportif comme personnel, Marquinhos s’est parfaitement adapté à Paris, au point qu’une fin de carrière au PSG est régulièrement évoquée pour celui qui est engagé jusqu’en juin 2024. Dernièrement, RMC annonçait d’ailleurs que les négociations avaient été entamées entre le PSG et Marquinhos pour une prolongation de deux ans. Interrogé par Mohamed Bouhafsi dans le podcast « Hors Terrain » disponible sur Amazon Music , le Brésilien reconnaît qu’il se verrait bien finir sa carrière du côté du Parc des Princes.

« Rester au très haut niveau pour avoir la possibilité de rester dans ce club »